Новый причал откроется на набережной Мойки напротив Дворцовой площади

Губернатор Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» заявил, что правительство города активно работает над улучшением водных пассажирских перевозок. По словам губернатора, в Петербурге планируется открытие нового причала на Мойке напротив Дворцовой площади. Также на Арсенальной набережной строится хаб для зарядки пассажирских электросудов.

- Среди целей городского правительства - цифровая трансформация, повышение безопасности на воде и обновление флота. Город разрабатывает единые стандарты для причалов, внедряет цифровые сервисы и планирует создание единой информационной системы для оптимизации маршрутов и учета пассажиров.

Уже три городских причала в центре соответствуют требованиям доступности, и в будущем все новые причалы будут проектироваться с учётом этих требований.

Кроме того, при организации новых регулярных маршрутов город отдаёт предпочтение экологически чистым судам. В этом году планируется запуск рейсов теплохода класса «Чайка» от набережной Макарова к Южной дороге Крестовского острова и Лахта-центру. Теплоход работает на сжиженном природном газе. Также частная компания «Водоходъ» разрабатывает экологичное судно проекта «Фонтанка 2.0» и планирует запуск двух гибридных судов типа «Москва 2.0».