НовостиОбщество1 мая 2026 10:35

Мощные пробки сковали Троицкий и Литейный мосты в Петербурге

При этом общую дорожную ситуацию в Северной столице оценили в четыре балла
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Заторы зафиксировали и на выселках. Фото: «Яндекс. Пробки»

Днем 1 мая на Троицком и Литейном мостах в Петербурге образовались мощные пробки. Особенно не повезло водителям, оказавшимся на Троицком, где машины медленно двигаются сразу в обе стороны. Информация об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Друг за другом легковушкам пришлось постоять также на Дворцовой набережной, Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной, Пироговской набережной, улице Академика Лебедева, Садовой улице и не только. Но не менее легко на дорогах, расположенных в отделении от центра. Заторы зафиксировали на Парашютной улице, проспекте Энгельса, проспекте Маршалла Блюхера, улице Доблести. В целом дорожную ситуацию в Петербурге оценили пока всего в четыре балла.

К слову, сегодня в Петербург прилетел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он принял участие в форуме «Есть результат!». Его посвятили темам здравоохранения и поддержке семей с детьми, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».