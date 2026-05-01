Три трупа обнаружили после пожара в квартире в Выборге

Накануне, 30 апреля, в квартире на улице Мира в Выборге обнаружили три трупа. Перед этим там потушили серьезный пожар. Трагедия стала основанием для возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

- На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин в возрасте 36 и 47 лет, а также 36-летней женщины. По предварительной информации, их смерть наступила в результате отравления угарным газом, - уточнили в ведомстве.

Чтобы разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося, в квартиру выезжали руководство следственного отдела, сотрудники полиции и МЧС. Кроме того, назначили судебно-медицинскую и пожаротехническую экспертизы и не только.

