НовостиПроисшествия1 мая 2026 18:19

Машина скорой помощи и «Фольксваген» столкнулись в Петербурге

ДТП с участием бригады скорой помощи случилось в Московском районе
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Полиция начала проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

1 мая около 14:00 у дома 1 на Волхонском шоссе в Московском районе столкнулись машина скорой помощи и «Фольксваген». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате ДТП 43-летнего водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии, его 20-летнюю пассажирку отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, - уточнили в ведомстве.

Во время мощного удара в салоне машины скорой помощи находились двое фельдшеров. Женщинам в возрасте 43 и 48 лет повезло немного больше, поскольку они получили легкие травмы. Почему рядовая поездка обернулась аварией, установят полицейские. Они начали проверку.

