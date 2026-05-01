Машина скорой помощи и «Фольксваген» столкнулись в Петербурге

Полиция начала проверку.

1 мая около 14:00 у дома 1 на Волхонском шоссе в Московском районе столкнулись машина скорой помощи и «Фольксваген». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате ДТП 43-летнего водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии, его 20-летнюю пассажирку отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, - уточнили в ведомстве.

Во время мощного удара в салоне машины скорой помощи находились двое фельдшеров. Женщинам в возрасте 43 и 48 лет повезло немного больше, поскольку они получили легкие травмы. Почему рядовая поездка обернулась аварией, установят полицейские. Они начали проверку.

