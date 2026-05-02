В Петербурге самокатчик ударил прохожего пистолетом и скрылся

В Невском районе Санкт-Петербурга конфликт между прохожим и самокатчиком закончился нападением. Инцидент произошел 29 апреля у дома 5 по улице Дыбенко. Между пешеходом и мужчиной на СИМ случился конфликт. По данным полиции, во время ссоры неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, угрожал им, а затем ударил 33-летнего мужчину рукояткой по голове, после чего скрылся.

Пострадавший обратился за медицинской помощью, у него диагностировали ушибы, но после осмотра врачами его отпустили домой.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый был задержан в тот же день в парадной одного из домов. Им оказался 43-летний житель Ленинградской области. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.