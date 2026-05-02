Петербургские синхронистки взяли золото на этапе Кубка мира в Китае

Российская сборная впервые за много лет выступила под своим флагом на международных соревнованиях. Фото: Федерация водных видов спорта России

Синхронистки из Санкт-Петербурга завоевали золотые медали на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане. В произвольной программе лучшими стали Кира Черезова и Валентина Герасимова, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России в своем Telegram-канале 2 мая 2026 года

Второе место заняли россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина, а бронзовые медали достались спортсменкам из Японии. Также в этот день российская команда выиграла еще одно золото в групповой программе.

- Наши спортсменки одержали победу в произвольной программе, - сообщили в Федерации водных видов спорта России.

Турнир продлится до 3 мая. Российские синхронистки выступают с флагом и гимном - это первые соревнования после снятия ограничений со стороны международной федерации.