Обновленный вольер теперь выглядит вот так. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке обновили вольер для черных макак. Пространство полностью изменили: там появились новые конструкции и элементы, которые делают среду более разнообразной и удобной для животных. Новостью поделились в пресс-службе Ленинградского зоопарка 2 мая 2026 года.

Теперь в вольере установлены конструкции из разных пород дерева, а также специальные элементы, имитирующие природные условия. Кроме того, цепи и крепления скрыли с помощью материалов, чтобы они не привлекали внимание приматов.

- В вольере впервые масштабно применена концепция «вольер - игровой комплекс», - рассказал начальник отдела «Развитие» Андрей Сулоев.

Сейчас макаки уже осваивают обновленное пространство. В зоопарке отмечают, что такие изменения помогают животным быть более активными и чувствовать себя комфортнее.