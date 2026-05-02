Ветераны смогут бесплатно попасть в бизнес-залы Пулкова в День Победы

Чтобы попасть в бизнес-зал, необходимо предъявить подтверждающий документ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Пулково проведет акцию ко Дню Победы и предоставит ветеранам бесплатный доступ в бизнес-залы. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Петербурга. По официальным данным, программа будет действовать с 3 по 12 мая 2026 года.

Право на бесплатное обслуживание получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», а также один сопровождающий.

- Для получения доступа достаточно предъявить документ, подтверждающий статус, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В бизнес-залах пассажирам предложат зоны отдыха, горячее питание по системе шведский стол, а также напитки. Акция приурочена к 81-й годовщине Победы и направлена на поддержку ветеранов.

Отметим, власти Петербурга объявили об акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая.