В Петербурге росгвардейцы спасли пожилую женщину на рыбном фестивале

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину на «Рыбном фестивале». Мероприятие проходило на Пионерской площади 1 мая. Росгвардейцы были на службе, когда одной из посетительниц стало плохо. С просьбой помочь обратились прохожие.

Правоохранители оперативно подошли к женщине 1936 года рождения, которая незадолго до этого теряла сознание, оказали ей доврачебную помощь и вызвали медиков.

- Сотрудники проверили пульс, напоили водой и вызвали бригаду скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

После этого женщину передали прибывшим врачам. Информация о ее состоянии уточняется.

