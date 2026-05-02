Петербургская гимнастка Борисова выиграла золото Кубка Европы в Баку

Петербургская гимнастка Мария Борисова завоевала золотую медаль на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Она стала лучшей в упражнении с лентой, набрав 28,800 балла.

Второе место заняла Таисия Онофрийчук из Украины с результатом 28,450 балла, третьей стала итальянка Тара Драгаш, получившая 28,350 балла.

Турнир завершится 3 мая. Российские спортсменки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Отметим, Марии Борисовой 19 лет, свой путь в гимнастике она начала в петербургской «Жемчужине». В июле 2024 года она начала тренироваться в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой.