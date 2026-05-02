НовостиПроисшествия2 мая 2026 17:11

В Петербурге арестовали подростка по делу о поджоге на железной дороге

Суд отправил несовершеннолетнего под стражу до 1 июля
Юлия СТАЛИНА
Подросток не отрицал свою вину.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в поджоге оборудования на железной дороге. По решению суда его заключили под стражу до 1 июля.

По версии следствия, 1 мая подросток поджег шкаф обогрева рельсов в районе станции «Парнас». На следующий день его задержали, после чего предъявили обвинение.

- Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июля, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде фигурант не отрицал факт поджога, однако заявил, что его якобы уговорили совершить это действие. Суд учел все материалы дела и пришел к выводу, что задержанного необходимо изолировать на время следствия.

Напомним, 2 мая суд Петербурга арестовал Жору Карапетяна за наем троих мужчин для криминальных разборок. Также задержанный мог быть причастен к организации нападения на футболиста Андрея Мостового.