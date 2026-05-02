77 мостов и набережных в Петербурге отмыли к летнему сезону

В Петербурге провели масштабную очистку мостов, набережных и путепроводов перед весенне-летним сезоном. Всего специалисты привели в порядок более 359 тысяч квадратных метров городских сооружений - это 77 объектов.

С конца марта рабочие убрали грязь и остатки пескосоляной смеси на набережных, а также очистили мосты и путепроводы, включая Каменноостровский, Сампсониевский и Ушаковский. Также освежили Зеленый мост и Стрелку Васильевского острова. Работы проводились с помощью аппаратов высокого давления, без применения химии.

- Помывка проводится только водой под давлением, что безопасно для окружающей среды, - сообщили в «Мостотресте». - Сегодня в ведении «Мостотреста» находятся 832 сооружения: 450 мостов, 18 из которых разводные, 75 путепроводов.

Отмечается, что такие работы будут выполнять регулярно до первых заморозков, чтобы поддерживать чистоту городских сооружений.