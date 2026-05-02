Угрозу атаки БПЛА объявили в Ленобласти вечером 2 мая

В Ленинградской области объявили опасность БПЛА в воздушном пространстве. Предупреждение опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко поздним вечером 2 мая в своем Telegram-канале.

- Внимание, объявлена опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета, - оповестил Александр Дрозденко.

К моменту публикации новости, сообщений от Росавиации о закрытии или переменах работы аэропорта Пулково не поступало.

Напомним, ранее утром в регионе уже объявляли воздушную опасность. По официальной информации, были сбиты два беспилотника, обошлось без пострадавших. Ситуация находится на контроле властей. Между тем, Пулково работал в ограниченном режиме, были задержаны четыре рейса.