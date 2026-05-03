Сбой в приложении платной парковки произошел в Петербурге на фоне угрозы БПЛА

В Петербург произошел сбой в системе оплаты парковки. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Центр управления парковками Петербурга предупредил о перебоях в работе мобильного приложения для оплаты стоянки в центре Северной столицы. Как утончили в ЦУРе, проблемы могут возникнуть при оплате парковки через мобильный интернет.

- Наблюдаются затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП, - уточнили в учреждении.

Водителям рекомендовали заранее привязать карту к парковочному счету или воспользоваться другими средствами оплаты, такими как СМС, приложение «Парковки России» или паркоматы.

