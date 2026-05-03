Полиция задержала участников массовой драки в Петербурге

В центре Северной столице произошла массовая драка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел ночью 2 мая на Суворовском проспекте.

- Около полуночи в полицию поступило сообщение о драке в сквере у дома 32 по Суворовскому проспекту, - уточнили в полиции.

Приехавшие на вызов полицейские задержали десятерых участников потасовки. Всех их доставили в отделы полиции для проверки.

- Все они - жители Санкт-Петербурга, причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами.

Два спорщика позвали на подмогу друзей, так конфликт перерос в побоище и поножовщину. Двоих участников массовой драки увезли в больницу с ножевыми ранениями груди. Полиция допрашивает участников стычки и готовится возбудить уголовное дело.