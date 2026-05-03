Жительница Пушкина выпала с балкона своей квартиры

Полиция Петербурга разбирается в инциденте, в результате которого женщина выпала с балкона своей квартиры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло в Пушкине 2 мая.

- В 10:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о падении женщины с балкона третьего этажа одного из домов по улице Алексея Толстого, - уточнили в полиции.

К моменту приезда полиции на место, 43-летнюю пострадавшую уже увезли на скорой. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Полиция нашла в квартире пострадавшей 44-летнего мужчину. Он был пьян. Его задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него уже составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Проводится доследственная проверка.