Мужчину, до смерти забившего подругу киянкой, будут судить в Петербурге

Мужчину будут судить за убийство подруги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве подруги, краже, похищении документов и угоне авто. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.

- 22 апреля 2023 года обвиняемый в квартире дома по улице Белградской во время ссоры с подругой, взял в качестве орудия преступления киянку и нанес ей множественные удары, - сообщили в следственном комитете.

Женщина скончалась на месте. После этого агрессор украл ее ценные вещи и документы, сел в ее автомобиль и уехал в Тверскую область. Тут он бросил машину и продолжил побег. Однако, был задержан сотрудниками полиции.

- Под тяжестью предъявленных доказательств он признал свою вину. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следственном комитете по Санкт-Петербургу.