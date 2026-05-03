В Тихвине спасли 7 человек во время пожара в многоэтажке

Из горящего дома вывели семь человек. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники пожарной охраны спасли семь человек во время тушения возгорания в Тихвине (Ленинградская область). Как сообщает пресс-центре ГУ МЧС России по Ленобласти, инцидент произошел в девятиэтажном многоквартирном доме по улице 6 микрорайон.

- На девятом этаже загорелась трехкомнатная квартира. В одной из комнат площадью 12 кв. м выгорела обстановка по всей площади, - сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС.

На место были направлены пожарные подразделения. Из подъезда по лестнице вывели трех жителей дома. Еще четверых эвакуировали с помощью пожарной лестницы.

- 40-летний хозяин квартиры госпитализирован в районную больницу Тихвина. Пожар ликвидирован, - уточнили в МЧС.

Специалисты устанавливают причины возгорания. Проводится проверка.