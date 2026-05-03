Пулково обслужил более 10 тысяч пассажиров после снятия ограничений

Аэропорт Пулково продолжает отправлять рейсы, задержанные из ограничений утром 3 мая. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, на 14:00 по московскому времени больше двух часов задерживаются 37 рейсов на вылет из Петербурга. Отменено 12 рейсов.

- С момента открытия воздушного пространства обслужено 83 рейса и более 10 тысяч пассажиров, - уточнили в пресс-службе Пулково.

Как сообщала «КП-Петербург», ночью 3 мая в Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Дрозденко, сбиты более 60 беспилотников. Целью атаки был порт Приморск.