Водителя, посадившего за руль ребенка, поймали в Петербурге

Нарушителя поймали сотрудники ДПС. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы Госавтоинспекции Северной столицы задержали водителя, который катал на коленках своего маленького ребенка. Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с видео, опубликованного в сети. На кадрах мужчина рулил «Ладой Гранта» с маленьким ребенком на коленях. Спустя некоторое время автомобиль остановил экипаж ДПС.

- Подобное пренебрежение правилами безопасности не осталось без внимания сотрудников Госавтоинспекции, - сообщили в ГАИ Петербурга. - Сотрудники ОСБ ДПС оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 34-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа.

Мужчина объяснил вой поступок тем, что сын плакал, и отец хотел его успокоить. Для этого посадил малыша на колени, не отрываясь от управления авто. В отношении папаши составлены протоколы по статьям 12.23 («Нарушение правил перевозки людей» ) и 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нечитаемыми знаками»).

- С водителем проведена разъяснительная беседа о недопустимости создания угрозы жизни и здоровью ребенка, - уточнили в ГАИ.