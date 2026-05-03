Танцовщик Сергеев стал новым премьером Мариинского театра

Танцовщик Александр Сергеев получил звание премьера Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

- Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру, - сообщили в театре.

Отмечается, что Александр Сергеев родился в Ленинграде, окончил обучение в академии Русского балета им. А. Я. Вагановой в 2004 году. Тогда же он был принят в труппу Мариинки. С 2010 года носит звание солиста. Исполнил более шестидесяти партий в балетах и современных постановках. Кроме того, как хореограф поставил балеты «Двенадцать», «Коппелия», «Концертные танцы». Лауреат премий общества «Театрал» и «Золотой софит». В театре уточнили, что Сергеев задействован в нескольких действующих спектаклях: «Дон Кихот», «Жизель», «Анюта» и др.