Губернатор Дрозденко посетил матч футбольного клуба «Ленинградец»

Дрозденко побывал на футбольном матче. Фото: правительство Ленобласти.

Жизнь в Ленинградской области не остановилась из-за атаки БПЛА на регион. В Рощино 3 мая прошел матч между футбольным клуб «Ленинградец» и ФК «Иртыш» (Омск). Игру на «Розино Арена» посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с супругой и друзьями из мотоклуба «Дом». Глава 47-го региона записал послание для жителей Ленобласти прямо с трибуны.

- В футболе говорят, матч состоится при любой погоде, я бы перефразировал с учетом реалий сегодняшнего дня: матч состоится при любых обстоятельствах, - сказал Александр Дрозденко. - Как бы ни было сложно и трудно, развивается экономика в Ленинградской области, развивается спорт. Сегодня команда «Ленинградец» идет на первом месте в своей группе, а самое главное - мы все в Ленинградской области оптимисты. Мы все хотим развития, мы все хотим движения вперед, мы все хотим двигаться к Победе.

Видео опубликовано в канале губернатора в мессенджере «Макс». Игра прошла несмотря на беспрецедентную атаку вражеских БПЛА на регион. По данным Дрозденко, в ночь на 3 мая над территорией Ленобласти были сбиты более 60 БПЛА, атака длилась почти 10 часов. Отметим, «Ленинградец» успешно выступает турнире Leon-первенство по футболу среди команд второй лиги «дивизион А». Матч с «Иртышом» завершился вничью со счетом 1:1.