Мотоцикл влетел в микроавтобус на трассе под Петербургом

Полиция начала проверку. Фото: «Мотосолидарность ДТП»/ВК

Накануне, 3 мая, около 20:00 на перекрестке Выборгского и Александровского шоссе, что возле поворота на СНТ «Заозерное» во Всеволожском районе, мотоцикл влетел в микроавтобус. Об этом сообщили в группе «Мотосолидарность ДТП» во «ВКонтакте».

- В результате дорожного происшествия мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

ДТП едва не обернулось трагедией не только для мужчины, но и для девушки, которая в тот момент находилась на пассажирском месте мотоцикла. По словам очевидцев, она разговаривала, но в каком состоянии, пока неизвестно. Детали случившегося станут известны позже, поскольку на вызов приехали сотрудники полиции.

Судя по опубликованным фото, после удара двухколесный транспорт оказался в нескольких метрах от микроавтобуса. У последнего образовалась серьезная вмятина, а его два боковых окна разбились вдребезги. Были ли внутри люди, пока также устанавливается.