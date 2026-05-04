Женщина ушла на прогулку к озеру Большое Боровское и бесследно пропала

Пострадавшую нашли и передали родственникам. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Вечером 3 мая спасатели получили информацию о женщине из СНТ «Боровое-2», которая отправилась на прогулку к озеру Большое Боровское и не вернулась. Взволнованные родные и близкое забили тревогу, попросив о помощи специалистов. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Пострадавшую удалось найти ночью в лесу. Ее вывели из массива и передали в руки родственников - говорится в сообщении.

Поляны прочесывали сотрудники поисково-спасательного отряда из Приозерска, полицейские, а также добровольцы из «ЛизаАлерт» и «Экстремума». Судя по всему, женщине осмотр скорой помощи не потребовалась - она стояла на своих ногах и чувствовала себя нормально.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про маленького мальчика, который потерялся в лесу под Киришами. Его также удалось найти ночью. В тот момент ребенок терпеливо ждал спасения у воды.