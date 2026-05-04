200 иностранцев проверили во время миграционного рейда на заводах в Петербурге

Очередной масштабный миграционный рейд прошел в Лужском районе. Силовики нагрянули на территории бетонного завода и завода строительных материалов в поселке Толмачево, а также на предприятие по выращиванию овощей и шиномонтажную мастерскую в деревне Большая Ящера. Кроме того, проверки выполнили на рынке в Луге. О результатах сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В итоге профилактического мероприятия документы попросили у 200 иностранцев. У 22 из них выявили нарушения миграционного законодательства, - уточнили в ведомстве.

Их доставили в отделы полиции, где привлекли к административной ответственности. Подобные рейды пообещали проводить на регулярной основе.

