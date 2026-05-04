Троих подозреваемых в фиктивной регистрации 10 мигрантов задержали в Колпино

Полиция задержала трех человек по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них - 38-летняя жительница Гатчины, 37-летний житель Колпино и 42-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В феврале текущего года задержанные фиктивно поставили на миграционный учет сразу десять иностранных граждан. В документах они указали два адреса в городе Колпино, однако на самом деле приезжие там не жили и даже не собирались. Каждый мигрант заплатил за услугу по 5 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Все трое задержаны. Сейчас полицейские выясняют, были ли у них соучастники, и проверяют их на причастность к другим подобным эпизодам.

Материалы расследования уже передали в миграционную службу. Там решат вопрос об аннулировании оснований для нахождения этих 10 иностранцев на территории России.