Памятник художнику Василию Верещагину установят в Кронштадте

Памятник выполнят из бронзы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кронштадте установят памятник выдающемуся отечественному художнику Василию Верещагину. Его поставят в сквере у дома 3 на Макаровской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Монумент представляет собой бюст высотой 1,3 метра, выполненный из бронзы. Высота гранитного постамента - 2,3 метра. Авторами проекта стали скульптор Владимир Горевой и архитектор Олег Романов, - говорится в сообщении.

Напомним, Василий Верещагин - известный русский художник-баталист. Он окончил Академию художеств и Морской кадетский корпус. Тогда Верещагина официально причислили к штабу флота в качестве штабного офицера, что еще прочнее связало его с Кронштадтом. Он принимал участие в боевых действиях в Центральной Азии в 1868 году, а также в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. За заслуги его наградили орденом святого Георгия четвертой степени. Верещагин погиб вместе с вице-адмиралом Степаном Макаровым на броненосце «Петропавловск» в 1904 году во время обороны Порт-Артура.

Если говорить о творческой стороне жизни Верещагина, то среди его наиболее известных картин можно выделить «Апофеоз войны», «Двери Тимура», «Смертельно раненный», «Подавление индийского восстания англичанами» и другие.