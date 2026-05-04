Компании Петербурга в 3,7 раза увеличили закупки систем против мошенников

В 2025 году объем закупок антифрод-систем в Петербурге достиг 123,2 млн рублей. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Количество соответствующих тендеров выросло с трех до семи, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Крупнейшим заказчиком стал «Ростелеком». Компания потратила на защиту от мошенников 115,4 млн рублей. Она приобрела программное обеспечение для противодействия онлайн-киберпреступлениям, а также сервисы контроля и межсетевые экраны.

- Кроме того, закупки в сфере информационной безопасности проводили городской комитет по информатизации и связи и научно-исследовательский институт имени Менделеева, - пишет издание.

Рост затрат на антифрод-системы связан с масштабом киберугроз. Ущерб от IT-преступлений в городе в прошлом году составил почти 16 млрд рублей. При этом число раскрытых киберпреступлений превысило 6 тысяч, что на 18% больше показателя 2024 года. А общее количество зарегистрированных IT-преступлений, напротив, сократилось на 11%. Это говорит о том, что усилия правоохранителей и закупки защитного ПО начинают приносить результат.