Спортсмен из Новокузнецка погиб в ДТП в Таиланде, а его невеста сошла с ума от горя

Житель Кузбасса погиб в Таиланде.

Чемпион по пауэрлифтингу из Новокузнецка Александр Пожидаев погиб в ДТП в Таиланде. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на активиста из Таиланда Светлану Шерстобоеву, которая помогала близким кемеровчанина, ситуация обернулась трагедией для всех участников аварии и их близких. Все началось с того, что 22-летнему спортсмену позвонили мошенники и убедили, что его отец умер. Парень перенервничал, сел на мотоцикл и спровоцировал ДТП. Парень погиб на месте, а его девушка от переживаний попала в психиатрическую клинику. Ее с большим трудом отправили в Россию. Но на этом история не закончилась.

- Второй участник аварии Владислав пережил четыре клинических смерти, а мать Влада, прилетев из Москвы, попала с инфарктом в ту же больницу. Это какой-то жуткий сериал наяву с ужасным сюжетом, – рассказала Шерстобоева.

Сейчас женщина намерена улететь в Москву, чтобы продать машину и взять кредит. Деньги нужны, чтобы вывезти сына в Россию. На это требуется 1,5 миллиона рублей.