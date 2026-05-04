Финляндия заявила о недопустимости появления украинских БПЛА над страной

По словам Орпо, украинская сторона пообещала быть более осторожной. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с правительством Украины поднял вопрос о появлении украинских дронов в небе над своей страной. Он заявил, что нарушение воздушного пространства Финляндии недопустимо при любых целях.

- Финляндия поддерживает Украину, но считает недопустимым попадание беспилотников на финскую территорию, - передает слова Орпо издание Yle. Премьер заверил, что правительство держит ситуацию под контролем, а небо страны хорошо защищено от БПЛА.

По словам Орпо, украинская сторона пообещала быть более осторожной в будущем и постарается избегать подобных инцидентов. Ранее сообщалось о неоднократном обнаружении дронов в воздушном пространстве Финляндии.

Местные жители были шокированы падением беспилотников на своей земле. Власти же призывают население не паниковать и продолжать поддерживать Украину.