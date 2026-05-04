НовостиЭкономика4 мая 2026 9:10

Петербургская биржа приостановила торги 4 мая

Причины приостановки сейчас выясняются
Регина МАРИНЕЦ
Биржа считается главной товарной площадкой в стране.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербургская биржа временно остановила торги в товарных секциях 4 мая. О времени возобновления торгов площадка сообщит дополнительно.

- Торги в товарных секциях АО «Петербургская биржа» приостановлены. Причины приостановки сейчас выясняются, - следует из данных на официальном сайте площадки.

Биржа считается главной товарной площадкой в стране. Через нее проходит 99% всех сделок с нефтью, газом, углем, лесом, металлами, стройматериалами, удобрениями и сельхозпродукцией. Без нее невозможно представить российскую сырьевую торговлю.

Меньше месяца назад, 16 апреля, биржа запустила новый сегмент для агропромышленной продукции. Первым товаром стала овечья шерсть. Сделки проходят в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», расчеты ведутся в рублях.

Последний сбой наблюдался 17 марта. Тогда приостановка торгов была связана с техническими неполадками.