Затонувший в Петербурге буксир «Капитан Ушаков» начнут поднимать в конце мая

Буксир затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Фото: СКР по СПб и ЛО

Специалисты приступили к подготовительным работам по подъему буксира «Капитан Ушаков», который частично затонул у причала Балтийского завода. Сама операция намечена на конец мая. Сейчас необходимые документы находятся на стадии подписания, сообщает «Коммерсант Северо-Запад».

- Буксир затонул в ночь на 9 августа 2025 года. Капитан порта тогда распорядился поднять судно за три месяца, но из-за финансовых проблем у завода-строителя буксир простоял в полузатопленном состоянии всю зиму, - пишет издание.

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи предварительно оценили ущерб более чем в 1 млн рублей. На Ярославском судостроительном заводе, который строил буксир, подчеркивают: точную сумму назовут только после подъема и детальной проверки судна.

«Капитан Ушаков» - это пятый морской буксир проекта 23470. Его заложили в 2017 году, спустили на воду в 2022-м, а для достройки он прибыл в Петербург в конце 2023 года. Финансовое положение завода-строителя сложное: по итогам 2025 года предприятие получило убыток, а количество судебных исков к нему растет. В основном претензии связаны с неисполнением договоров поставки.