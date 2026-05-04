НовостиОбщество4 мая 2026 10:27

Петербуржцам напомнили, что делать при внезапной болезни перед вылетом

Турэксперт Люсинэ Кодякова: При внезапной болезни перед вылетом можно воспользоваться страховкой
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Полис может помочь компенсировать затраты на поездку в случае форс-мажора.

Кто не мечтает об идеальном отпуске, планируя каждую мелочь? Однако никто не защищен от форс-мажорных случаев, например, от внезапной болезни перед вылетом. И чтобы это не омрачило и без того безрадостное настроение, петербуржцам напомнили о страховках. Турэксперт Люсинэ Кодякова сообщила NEWS.RU, что такой полис может помочь компенсировать затраты на поездку в случае резкого недуга.

- Температура у ребенка или обострение хронического заболевания за два-три дня до отпуска - кошмар любого туриста. Но деньги можно вернуть, а поездку - перенести. Обычно выплачивают сумму в размере 50-90 процентов стоимости тура. Оформлять страховку имеет смысл за 30 дней до отправления, - привело агентство слова Кодяковой.

Турэксперт уточнила, что речь идет не только о внезапном недуге. В этот же перечень вошли несчастный случай и смерть близкого родственника. Кодякова также напомнила про штрафы за отмену поездку - они могут достигать 50-100 процентов. Но если тур перенести, то санкции будут не такими строгими.