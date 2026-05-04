У жительницы Петрозаводска внезапно остановилось сердце после звонка телефона

В Петрозаводске 48-летняя женщина едва не погибла из-за внезапной остановки сердца – ее спас муж, который оказался рядом. Об этом сообщил портал «Карелинформ».

Она спала дома, когда раздался телефонный звонок. Женщина тут же проснулась от внезапного звука, сильно испугалась и тут же потеряла сознание - у нее остановилось сердце. К счастью, рядом оказался муж. Он не растерялся, начал делать реанимацию и вызвал скорую.

- Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу уже в сознании. До этого случая женщина вела обычную жизнь: работала, растила двоих детей и не жаловалась на здоровье, - пишет издание.

Врачи выяснили причину внезапного коллапса - синдром удлиненного интервала QT. Это редкая патология, при которой нарушается сердечный ритм. Чаще всего этот синдром выявляют у детей. До взрослого возраста такие пациенты доживают крайне редко - они умирают из-за фатальных нарушений ритма. Патология может быть врожденной или приобретенной, например, на фоне эндокринных нарушений.