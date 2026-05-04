Здание-памятник на Выборгской набережной восстановят после незаконного сноса

Здание было построено в 1917 году. Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) добился в суде решения о воссоздании исторического здания на Выборгской набережной.

- Дом был полностью снесен в ноябре 2021 года без каких-либо разрешений. Это первый в истории Петербурга случай, когда суд обязал восстановить предмет охраны исторического поселения федерального значения, - сообщили в пресс-службе Комитета.

Здание было построено в 1917 году. Оно находилось в единой зоне регулирования застройки, где действуют строгие правила: если историческое здание утрачено, его внешний облик должен быть восстановлен в точности. КГИОП обратился в Арбитражный суд с иском к владельцу участка. Суд требования полностью удовлетворил.

Сейчас КГИОП уже согласовал эскизный проект воссоздания. Утраченный бытовой корпус восстановят под объект делового управления. В ноябре 2022 года Комитет подтвердил, что проект соответствует всем требованиям режима охраны. Теперь собственник обязан вернуть городу исторический облик этой части Выборгской набережной.