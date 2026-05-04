Причиной пожара на свалке у Пушкинских Гор мог стать пал травы

При этом в Псковской области в настоящее время установлен высокий - пятый класс пожарной опасности.

В Пушкинские Горы произошел пожар на мусорном полигоне, из-за которого густой дым накрыл сам поселок и близлежащие населенные пункты. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На месте происшествия работают спасатели пожарной части № 27 ГПС МЧС России по Псковской области. Также ситуацию контролирует глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать пал сухой травы.

- Предположительно, возгорание произошло от пала травы. Просьба к жителям: не осуществлять палов травы, которые могут привести к подобным бедствиям, - подчеркнула Филиппова.

В региональном управлении МЧС уточнили, что вопрос о дополнительных мерах и привлечении сил будет решаться на специальном совещании. При этом в Псковской области в настоящее время установлен высокий - пятый класс пожарной опасности, что значительно повышает риск подобных происшествий.