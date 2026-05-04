Первый кроссовер Soueast российской сборки продали в Петербурге

За весь 2025 год в Петербурге зарегистрировали 137 новых машин этой марки.

В Петербурге продали первый автомобиль китайского бренда Soueast, который собирают на заводе «Автотор» в Калининградской области. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в telegram-канале. Речь идет о кроссовере Soueast S07.

- За весь 2025 год в Петербурге зарегистрировали 137 новых машин этой марки, - пишет Гаврилов. Однако бренд пока не пользуется популярностью у горожан. Он даже не вошел в топ-50 самых продаваемых в прошлом году. А за первый квартал 2026 года на учет встали всего три новых кроссовера Soueast.

Продажи на российском авторынке по всем сегментам сократились на 5% по сравнению с предыдущей неделей - до 25,4 единиц. Но к аналогичной неделе прошлого года рост составил почти 30%.

