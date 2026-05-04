Петербургская художница объяснила, как понять современное искусство

Современное искусство часто вызывает споры и непонимание. Банан на стене, кляксы на холсте или инсталляции из скотча - многие зрители лишь недоумевают. Опрос ВЦИОМ показывает: 45% россиян уверены, что искусство должно быть красивым, а попытки шокировать - просто нарушение нормы. Более 60% признаются, что совсем не понимают современное творчество.

Но за внешней абсурдностью иногда скрывается глубокий смысл. Петербургская художница Юля Шаркина представила в Брусницын холле проект «Осязаемость внутреннего пространства». Как пишет Piter.TV, она создает прозрачные живые скульптуры из скотча. Эта технология напоминает ей состояние окукливания - природный цикл перерождения. Художница работает с телом, телесными переживаниями и ощущениями.

- Важно не столько быть понятой, сколько заставить зрителя задуматься. Я хочу привлечь внимание людей к их внутреннему свету. Кто-то видит в ее работах мумий, кто-то - повешенных. Но когда включается подсветка, рождается совсем другой смысл. У работ нет единственно верной интерпретации. Каждый человек понимает их на том уровне, на который способен, - рассказывает Юля.

Самое интересное: в этом проекте зритель сам становится участником и соавтором. Обычно в перформансе художник является объектом, за которым наблюдают. Здесь же посетитель оказывается внутри инсталляции. Художница считает, что отторжение вызывает искусство, которое заставляет переживать. Люди привыкли к красивым картинкам и избегают уязвимости. Но в прилюдной уязвимости есть своя сила - человек понимает, что он такой не один. Одним словом, проект Юли Шаркиной она назвала бы «внутренний свет».