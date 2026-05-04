Умер Валерий Филонов, актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург»

Актер родился и вырос в Ленинграде. Фото: кадр из фильма "Цемент" (1973), kino-teatr.ru

Актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Валерий Филонов, известный своими ролями в популярных сериалах 1990–2000 х годов, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте «Кино-театр.ру». По предварительной информации, трагедия произошла во время операции – артист тяжело болел уже продолжительное время.

- Валерий Филонов. Годы жизни 27.02.1940 - 02.05.2026, - опубликовали на сайте.

Валерий Филонов родился в Ленинграде. В кинематографе дебютировал в 1973 году. За свою карьеру актер сыграл более шестидесяти ролей. Среди известных проектов с его участием - «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Морские дьяволы».

Также Валерий Филонов был актером и режиссером в петербургском театре «Приют комедианта», где поставил спектакль «Эти свободные бабочки». Последний фильм с участием Валерия Филонова вышел в 2024 году.