Новый комплекс по переработке отходов откроют в Ленобласти в 2027 году. КПО появится в поселке Новоселки. Проект по переработке отходов реализуется совместно с Ленобластью по поручению президента России. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего еженедельного радиообращения.

Согласно единой концепции обращения с отходами, планируется построить пять современных комплексов. Два из них уже функционируют: «Волхонка» в Красносельском районе Санкт-Петербурга и «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Каждый из этих комплексов может принимать до 600 тысяч тонн отходов в год.

- В следующем году планируется открыть третий комплекс – «Новоселки». Санкт-Петербург уже достиг показателя, установленного президентом, и полностью перешел на обработку твердых коммунальных отходов, - отметил Александр Беглов.

Также рядом с новыми комплексами будут созданы экотехнопарки, где из отходов будут производиться новые материалы. После запуска всех пяти комплексов в городе будет создана современная, экологичная и безопасная система обращения с отходами.