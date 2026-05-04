Гигантское облако угольной пыли встревожило жителей Мурманска 2 мая

В минувшую субботу над центром Мурманска заметили гигантское облако угольной пыли. Сначала горожане решили, что дым возник от пожара или взрыва, но позже стало ясно, что это ветер тащит из Мурманского торгового порта угольную пыль, сообщило информационное агентство b-port.com со ссылкой на «Большое радио».

Вообще для предотвращения пыления угля используют туманообразующие пушки, но очевидцы не были уверены, что оборудование исправно работало в этот день. Однако порт вскоре отверг подозрения.

- Все системы пылеподавления на территории порта работали в обычном режиме, а датчики состояния воздуха не зафиксировали какого-либо нарушения установленных нормативов, - сообщили в ММТП.

В то же время ветер мог разносить частицы с открытых территорий, не входящих в оперативную зону порта, подчеркнули на предприятии и добавили, что контролируют ситуацию в круглосуточном режиме.