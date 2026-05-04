Водопроводная станция появится в Пушкинском районе Петербурга

В Смольном одобрили выделение трех земельных участков для строительства и модернизации инфраструктурных объектов в трех районах города. Одним из таких объектов стала водопроводная станция, которую собираются построить в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Развитие инженерной и энергетической инфраструктуры - это показатель роста города. В Петербурге сейчас нет недостатка в электроэнергии, но мы должны готовиться к будущему, - рассказал губернатор Александр Беглов.

В Приморском районе построят трансформаторную подстанцию «Беговая», которая станет необходимой из-за увеличения нагрузки на энергосистему, чтобы обеспечить резерв для подключения новых объектов.

Также реконструируют подстанцию №108 в Невском районе, построенную в 1961 году, чтобы увеличить ее мощность и надежность, а также создать условия для дальнейшего развития района.

В Пушкинском районе планируется строительство повысительной водопроводной станции «Александровская», которая обеспечит стабильное водоснабжение для новых объектов в южной части района. Среди них - инновационный центр «ИТМО Хайпарк», проект которого реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас готовность станции составляет 75 процентов.