НовостиОбщество4 мая 2026 17:45

Новый асфальт уложили на Дворцовой площади ко Дню Победы

В Петербурге занят до 1 млн квадратных метров дорожного покрытия в 2026 году
Маргарита СУРИНА
Специалисты привели в порядок Дворцовую площадь к параду на 9 Мая.

Новый асфальт уложили на Дворцовой площади ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Специалисты уложили новый асфальтобетон на четырех участках общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

- Первым делом идут адреса знаковые, открыточные, улицы с высоким трафиком. Именно поэтому Дворцовая площадь – всегда одна из первых, ведь уже 9 мая здесь пройдет Парад ко Дню Победы, - рассказали в пресс-службе комитета.

Также были приведены в порядок площадь Победы и Исаакиевская площадь, проезд вдоль Марсова поля, Московское и Пулковское шоссе. За минувшую неделю было устранено более 35 тысяч квадратных метров дефектов, а с начала года - почти 100 тысяч квадратных метров.

Комитет по благоустройству планирует заменить до миллиона квадратных метров дорожного покрытия в 2026 году.