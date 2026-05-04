Яркие проекции украсят фасады домов Петербурга вечером 4 мая

Вечером 4 мая в разных районах Петербурга можно будет увидеть восемь световых проекций, посвященных Году единства народов России. Образы представителей различных этносов страны в традиционных костюмах (на основе коллекций Российского этнографического музея) будут отображаться на фасадах зданий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Проект продолжает традицию световых экспозиций в городе. В прошлом году на фасадах были представлены шедевры русской живописи в честь 130-летия Русского музея, а годом ранее - работы из собрания Эрмитажа, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Световые инсталляции знакомят жителей и гостей города с коренными народами Севера, Поволжья, Урала, Дальнего Востока и Центральной России. Проекции будут работать в течение всего 2026 года по графику наружного освещения.

Проект реализован Российским этнографическим музеем, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, «Ленсветом» и Комитетом по градостроительству и архитектуре.

Проекции можно будет увидеть в Шушарах (Новгородский пр., д. 10), на Московском проспекте (д. 91,лит А), Кондратьевском проспекте (д. 14), набережной Обводного канала (д. 89), 8-я линия Васильевского острова (д. 85А), Шпалерная улица, (д. 44Б), Большой проспект Васильевского острова (д. 70) и Каменноостровский проспект (д. 26–28).