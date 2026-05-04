Новый спортивный комплекс построят на проспекте Обуховской стороны

В Невском районе построят новый спортивный комплекс. Смольный выделит земельный участок. Комплекс будет расположен на проспекте Обуховской Обороны, северо-западнее его пересечения со Шлиссельбургским проспектом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга. Площадь нового спортивного комплекса составит более 2 тысяч квадратных метров.

- После завершения строительства городу будут переданы помещения площадью не менее 100 квадратных метров, которые закрепят за администрацией Невского района. Кроме того, инвестор предоставит районной школе Олимпийского резерва площадки для проведения спортивных мероприятий на безвозмездной основе. Доступ к этим площадкам будет обеспечен регулярно: шесть часов в неделю в будние дни, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Губернатор также отметил, что спортивная инфраструктура Петербурга является одной из самых мощных и современных в стране, и заявки от инвесторов продолжают поступать. Новый комплекс в Невском районе будет способствовать удовлетворению запроса жителей на наличие спортивных залов и клубов рядом с домом.