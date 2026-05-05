Количество беспилотников, сбитых над Ленинградской областью 5 мая, выросло до 29

По состоянию на восемь часов утра в небе над Ленинградской областью перехватили и уничтожили 29 беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, в результате отражения атаки БПЛА в промзоне в Киришах зафиксировали возгорание. Ликвидировать последствия выезжали сотрудники МЧС и Леноблпожспаса. На данный момент, по данным Дрозденко, пожар локализовали, работы по его тушению завершаются.

- Основной целью противника был КИНЕФ. Жертв вследствие атаки нет, - уточнил Дрозденко.

По состоянию на утро 5 мая режим воздушной опасности в Ленинградской области отменили. Скорость мобильного интернета начала восстанавливаться.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в ночь на 5 мая над Ленинградской областью уничтожили 18 БПЛА. В такой ситуации в Пулково вводили временные ограничения, из-за чего пару десятков самолетов не смогли подняться в воздух вовремя.