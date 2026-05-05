Помещения в новых башнях Лахты будут сдавать в аренду

Бельский назвал небоскребы красивыми и современными.

Новые башни в Лахте станут точкой притяжения и увеличат туристический поток в Петербурге. Их помещения будут сдавать в аренду, что окажет благоприятный экономический эффект. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

- Первый небоскреб не сдается в аренду, там не продали ни одного метра. Но он для «Газпрома». Исходя из того, сколько они арендовали раньше, а сейчас сидят в одном здании, эффект наверное есть. В новых башнях подход другой, - заявил Бельский «КП-Петербург».

Новые башни в Лахте станут доминантой Петербурга и приведут к созданию еще одного сити-центра. Не исключено, что инвестиции могут вложить и другие, например, компании, которые захотят построить высокие дома, добавил Бельский. Внешний облик небоскребов спикер назвал красивыми и современным.

