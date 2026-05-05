В Петербург и Ленинградскую область вернулись большие бакланы. Зимуют эти птицы в Западной Европе, а выводить потомство прилетают на родину, рассказал биолог Павел Глазков.

- Для них родиной считается то место, где они появились на свет. В Ленинградской области бакланы начали гнездиться на островах Финского залива около 30 лет назад, - написал Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

Большой баклан - самый крупный из 40 видов этих птиц, обитающих в мире. В России их всего шесть видов. Длина тела птицы достигает одного метра. Оперение у баклана черное с фиолетово-зеленым отливом. Но главное украшение - глаза невероятного изумрудного цвета. Из-за этого их часто называют космическими пришельцами.

В народе бакланами нередко ошибочно именуют крупных чаек. Но на самом деле эти птицы совсем не похожи друг на друга. Бакланы часто залетают и в сам Петербург. Горожане могут встретить их в акватории Невы и Финского залива. Птицы никого не боятся и уже стали привычным украшением петербургских набережных.