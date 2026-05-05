Послевоенные картины художника Осмеркина представят в Эрмитаже

Выставка «Александр Осмеркин. Эрмитаж в 1945 году» откроется в Аполлоновом зале Зимнего дворца с 6 мая. Единственные экспонаты - две работы художника: «Во дворе Эрмитажа» и «Внутренний двор Эрмитажа».

- Оба полотна были написаны сразу после войны и до сих пор хранились в музеях Оренбурга и Карелии. В Эрмитаже они встретятся впервые, - рассказали в пресс-службе музея.

На картинах изображен служебный Черный проезд между Зимним дворцом и Малым Эрмитажем. На окнах - бумажные полосы, которыми их заклеивали во время бомбежек. Фасад Зимнего дворца еще не приобрел привычный изумрудный цвет - его перекрасят только в 1950-е. Двор непривычно пуст.

Несмотря на пустоту и следы войны, картины не выглядят мрачными. Большую часть каждого полотна занимают сочные пятна стен, а во дворе пробивается молодая зелень. Работы Осмеркина стали художественным документом послевоенного времени. Выставка приурочена ко Дню Победы.