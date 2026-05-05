Власти Петербурга намерены расширить число точек бесплатного Wi-Fi в городе

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что городские власти ведут переговоры о расширении зоны покрытия бесплатным Wi-Fi. Это необходимо, чтобы минимизировать последствия от ограничений мобильного интернета, которые периодически вводят в городе.

- Совместно с «Ростелекомом» есть проект с точками доступа Wi-Fi. Есть определенные сложности и претензии к их работе, но мы занимаемся этим вопросом, - сказал Бельский в утреннем шоу «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

Он добавил, что компания делает максимум возможного, но все требует средств и вложений. Просто приказать оператору расширить сеть власти не могут.

Бельский признал, что горожане сталкиваются с неудобствами при отключении мобильного интернета, и власти это понимают. По его словам, технологии сегодня устроены так, что несут в себе угрозу - с их помощью могут управлять беспилотниками.